Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 30 лет



Группа АBBA

Реюнион группы должен был состояться в этом году, но помешал коронавирус

Легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джоффа Ллойда, который взял интервью у Бьорна Ульвеуса — одного из участников коллектива.

«Они записали пять новых песен, которые должны были выйти в конце года. Но из-за технических трудностей и пандемии, релиз отложен. Но он [Ульвеус] обещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — сообщил Ллойд.

Реюнион группы должен был состояться в этом году. ABBA также планировали выпустить две новые песни, которые впервые были анонсированы еще в 2018 году. Было озвучено даже название одной из них — I Still Have Faith In You. Ульвеус рассказывал, что один из новых треков будет танцевальным, а другой — вневременным и более рефлексивным.

Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году группа выпустила сборник синглов The Singles: The First Ten Years, куда вошли две новые песни. В 1993 и 1994 году также выходили ранее неизданные песни.

Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Всемирная известность к ним пришла после победы на «Евровидении» в 1974 году с песней Waterloo. За все время существования они выпустили восемь студийных альбомов, сборники и лайв-концерты. Группа распалась в 1982 году

