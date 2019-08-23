Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На теле 26-летней певицы появилось новое изображение

Перемены в личной жизни вдохновили Майли Сайрус набить еще одну татуировку. На руке у звезды появилась змея в короне, пожирающая человека. Жуткий рисунок не что иное, как старинный герб Милана. Ранее он принадлежал герцогскому роду Висконти, правившему городом.

Поклонники быстро разгадали значение этого символа, вспомнив последние события из жизни Майли. Сайрус настолько впечатлилась романтической поездкой по Италии с Кейтлин Картер, что решила сделать памятную отметку об этих днях на своем теле.

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