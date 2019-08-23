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    Жизнь

    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице

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    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице

    На теле 26-летней певицы появилось новое изображение

    Перемены в личной жизни вдохновили Майли Сайрус набить еще одну татуировку. На руке у звезды появилась змея в короне, пожирающая человека. Жуткий рисунок не что иное, как старинный герб Милана. Ранее он принадлежал герцогскому роду Висконти, правившему городом.

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    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице
    Майли Сайрус набила жуткое тату, посвященное любовнице

    Поклонники быстро разгадали значение этого символа, вспомнив последние события из жизни Майли. Сайрус настолько впечатлилась романтической поездкой по Италии с Кейтлин Картер, что решила сделать памятную отметку об этих днях на своем теле.

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    instagram.com/_dr_woo_

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