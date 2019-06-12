Майли Сайрус трогательно поздравила Лиама Хемсворта с десятой годовщиной романа



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Майли Сайрус

На своей странице в соцсети Сайрус поделилась кадрами из фильма «Последняя песня»

26-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт вместе уже десять лет, а с декабря 2018 года они официально муж и жена. В 2009-м актеры вместе снимались в фильме «Последняя песня», на съемках которого экранные чувства переросли в настоящие. Сегодня Сайрус напомнила поклонникам в соцсети, что именно 2009 год стал точкой отсчета ее отношений с Лиамом. Майли поздравила мужа с десятой годовщиной романа.

«С десятой годовщиной, любовь моя. Приятно видеть, что мы все такие же нелепые, как и в 2009 году. Некоторые вещи никогда не меняются. И я надеюсь, что твои чувства ко мне – это как раз одна из таких вещей», – написала она в Instagram.

На своей странице в Twitter Сайрус поделилась кадрами из фильма «Последняя песня». Отношения Майли и Лиама длительные, но не все у них шло гладко. Через три года после начала романа влюбленные объявили о помолвке, но вскоре разорвали ее и расстались. Они решили возобновить отношения лишь спустя несколько лет. Осенью 2016 года Сайрус объявила, что они с Хемсвортом снова помолвлены. В декабре 2018-го она тайно вышла замуж.