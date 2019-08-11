Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)



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Майли Сайрус instagram.com/redcarpetmood/

Певица рассталась с Лиамом Хемсвортом

Майли Сайрус набирается сил на острове Комо, куда отправилась с бывшей девушкой сына Кейтлин Дженнер, блогером и бизнесвумен Кейтлин Картер. И Майли, и мисс Картер недавно расстались со своими возлюбленными: певица объявила, что брак с Лиамом Хемсвортом не удался, а Кейтлин и Броди Дженнер на прошлой неделе сообщили, что их пути разошлись. Теперь же обе девушки выжимают максимум из свободной жизни на итальянском курорте, где их застали за поцелуями.

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