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    Жизнь

    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)

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    <p>Майли Сайрус</p> <p>instagram.com/redcarpetmood/</p> - Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)

    Майли Сайрус

    instagram.com/redcarpetmood/

    Певица рассталась с Лиамом Хемсвортом

    Майли Сайрус набирается сил на острове Комо, куда отправилась с бывшей девушкой сына Кейтлин Дженнер, блогером и бизнесвумен Кейтлин Картер. И Майли, и мисс Картер недавно расстались со своими возлюбленными: певица объявила, что брак с Лиамом Хемсвортом не удался, а Кейтлин и Броди Дженнер на прошлой неделе сообщили, что их пути разошлись. Теперь же обе девушки выжимают максимум из свободной жизни на итальянском курорте, где их застали за поцелуями.

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    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с девушкой (фото)
    instagram.com/redcarpetmood/

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    певица
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