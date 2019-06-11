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    Жизнь

    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри

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    <div class="sel_item">Меган Маркл и принц Гарри</div> - Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Неприятный инцидент произошел на балконе Букингемского дворца во время знаменного марша

    В минувшую субботу, 8 июня, официального дня рождения Елизаветы II подданные Ее Величества ждали с особым нетерпением. В этот день на своем первом мероприятии должен был появиться принц Луи.

    Для своего первого появления на публике герцогиня Сассекская выбрала темно-синий наряд от Givenchy и элегантную шляпку в тон.

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    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри
    Меган Маркл едва не расплакалась из-за едкого замечания принца Гарри

    В какой-то момент внук королевы в какой-то момент резко одернул свою жену, которая еле сдержала слезы из-за замечания супруга. Что именно произошло между герцогом и герцогиней Сассекскими, неизвестно.

    Однако знатоки регламента высказали догадку, что Гарри призвал Меган к порядку и строго сказал ей повернуться лицом к подданным и перестать вертеться, так как вот-вот должен был зазвучать государственный гимн.

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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