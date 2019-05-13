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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном

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    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном

    Нет этого права, согласно закону, и у Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

    Накануне неожиданно для многих выяснилось, что оказывается, Меган Маркл и принц Гарри юридически не имеют полной опеки над своим собственным ребенком. Впрочем, это касается и детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Соглашение, которому следует королева, означает, что за заботу и присмотр за всеми детьми королевской семьи отвечает сама Елизавета II.

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    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном
    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном
    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном
    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном
    Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном

    И так будет продолжаться до того момента, как правнуки королевы не станут совершеннолетними. Документ, известный как «Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи», был принят еще в 1717 Георгом I. В соглашении, в частности, прописывается, что король контролирует образование, воспитание и браки внуков.

     «Он сделал это, потому что у него были очень плохие отношения со своим сыном, будущим королем Георгом II, поэтому они приняли этот закон, который означал, что король был опекуном своих внуков», – приводит слова эксперта Марлен Кениг издание Еxpress.co.

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    Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II
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