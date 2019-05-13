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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи

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    instagram / sussexroyal - Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
    instagram / sussexroyal

    Герцогиня Сассекская впервые отмечала День матери, поэтому порадовала поклонников трогательным снимком

    Супруга принца Гарри Меган Маркл 6 мая впервые стала мамой. В одной из клиник Великобритании, куда жену принца Гарри привезли тайно, на свет появился еще один наследник английского престола - мальчик Арчи.

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    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото новорожденного сына Арчи
    instagram / sussexroyal

    В честь Дня матери Меган Маркл опубликовала в соцсети новое фото своего наследника. В кадре на фоне неба и деревьев принц Гарри демонстрирует маленькие ножки своего наследника. «Отдавая дань уважения всем матерям сегодня - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кто потерян, но запомнился навсегда. Мы чтим и празднуем каждого из вас», - говорится в комментариях.

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    Поклонники поздравили молодую маму, а также восхитились трогательным фото. Многим из них хотелось, чтобы видно было и лицо крохи, но даже ножки ребенка их умилили. «Как приятно!!! Прекрасное фото. Посмотрите на ножки Арчи!», «Как ступни и пальцы ног могут быть такими милыми?», «Как трогательно», - прокомментировали пост подписчики.

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    дети Меган Маркл Принц Гарри родители
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