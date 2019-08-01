Меган Маркл и принц Гарри попросили помощи у подписчиков



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Меган Маркл и принц Гарри Legion-Media

Меган Маркл и принц Гарри с недавних пор активно ведут свой аккаунт в Instagram, где делятся информацией, которую считают важной

Сейчас у герцога и герцогини уже более 9,2 млн фолловеров, в то время как сами супруги не подписаны ни на один аккаунт. Меган и Гарри решили, что пора менять эту ситуацию и обратились к своим подписчикам с просьбой порекомендовать им интересные аккаунты, за которыми они будут следить.

Герцог и герцогиня Сассекские попросили рассказать им об удивительных людях и организациях, которые вдохновляют быть лучше, совершают что-то полезное не только для себя, но и для всего мира, наполняют оптимизмом и верой в светлое завтра.

Ссылки на аккаунты нужно писать в комментариях к посту: «Мы выберем 15 страниц, которые покажутся нам наиболее интересными. Будем следить за их обновлениями, рассказывать о них знакомым и своим подписчикам. Мы хотим понять, в ком есть сила перемен," - обратились Меган и Гарри к своим фолловерам.

Герцог и герцогиня также отметили, что каждый месяц будут менять список аккаунтов, за обновлениями которых будут следить. За помощью в поиске интересных страниц они и дальше будут обращаться к своим подписчикам.

Джерело: graziamagazine.ru