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    Шоу-биз

    Звезда «Мстителей» выходит замуж: как выглядит пара

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    Звезда «Мстителей» выходит замуж: как выглядит пара
    spletnik.ru

    Актриса Элизабет Олсен, которая получила популярность благодаря роли Ванды в культовом фильме «Мстители», объявила о своей помолвке с 30-летним вокалистом группы Milo Greene Робби Арнетт

    Известный музыкант сделал Элизабет предложение после двух лет отношений. Звезда «Мстителей», разумеется, согласилась и теперь пара готовится к свадебной церемонии.  

    Элизабет не стала делиться радостной новостью с поклонниками в социальных сетях, поэтому никаких постановочных кадров или видеозаписей западные СМИ предоставить не смогли.

    Впервые влюбленные появились вместе на церемонии награждения «Оскар» в сентябре прошлого года. После чего в одном из интервью Элизабет Олсен призналась, что начала ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе и оставила комнату для детской. Также актриса не скрывала желания стать мамой, но тогда еще ничего не планировала. 

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    «Наверху эта маленькая комната, которая была бы идеальной для ребенка. Пока не знаю, куда это все приведет, но я думаю об этом следующим образом: «Я бы хотела здесь воспитывать детей», – призналась Элизабет Олсен.

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    Последний раз Олсен попала в объективы фотокамер 25 июля во время шоппинга в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце ее левой руки виднелось кольцо с крупным драгоценным камнем, но является ли украшение подарком от жениха, пока достоверно неизвестно.

    Для Олсен это не первая помолвка. Элизабет собиралась замуж за актера Бойда Холбрука, но свадьба так и не состоялась. Пара неожиданно рассталась в конце 2014 года.

    Джерело: korrespondent.net

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