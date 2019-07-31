Звезда «Мстителей» выходит замуж: как выглядит пара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

spletnik.ru

Актриса Элизабет Олсен, которая получила популярность благодаря роли Ванды в культовом фильме «Мстители», объявила о своей помолвке с 30-летним вокалистом группы Milo Greene Робби Арнетт

Известный музыкант сделал Элизабет предложение после двух лет отношений. Звезда «Мстителей», разумеется, согласилась и теперь пара готовится к свадебной церемонии.

Элизабет не стала делиться радостной новостью с поклонниками в социальных сетях, поэтому никаких постановочных кадров или видеозаписей западные СМИ предоставить не смогли.

Впервые влюбленные появились вместе на церемонии награждения «Оскар» в сентябре прошлого года. После чего в одном из интервью Элизабет Олсен призналась, что начала ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе и оставила комнату для детской. Также актриса не скрывала желания стать мамой, но тогда еще ничего не планировала.

instagram.com/elizabetholsenofficial

«Наверху эта маленькая комната, которая была бы идеальной для ребенка. Пока не знаю, куда это все приведет, но я думаю об этом следующим образом: «Я бы хотела здесь воспитывать детей», – призналась Элизабет Олсен.

instagram.com/elizabetholsenofficial

Последний раз Олсен попала в объективы фотокамер 25 июля во время шоппинга в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце ее левой руки виднелось кольцо с крупным драгоценным камнем, но является ли украшение подарком от жениха, пока достоверно неизвестно.

Для Олсен это не первая помолвка. Элизабет собиралась замуж за актера Бойда Холбрука, но свадьба так и не состоялась. Пара неожиданно рассталась в конце 2014 года.

Джерело: korrespondent.net