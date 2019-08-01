Меган Маркл рассекретила свой любимый напиток



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Меган Маркл

Герцогиня так и не привыкла к классическому английскому чаю

Меган Маркл живет на родине своего мужа недолго, и как выяснилось, чайные церемонии так и не полюбила. Не так давно герцогиня случайно выдала свой любимый напиток. На страницах британского Vogue, сентябрьский номер которого выйдет под её редактурой, Меган начала публиковать тексты о своей работе над журналом.

В одном из них она поделилась воспоминанием, как они с главным редактором издания Эдвардом Эннинфулом обсуждали грядущий выпуск за чашкой мятного чая – герцогиня нередко его пьет.

«За дымящимися чашками мятного чая мы пытались понять, как свету пробиться сквозь мир, наполненный одной лишь тьмой? Благородная ли это цель? Без сомнения. Стоит ли оно того? Какие могут быть вопросы», – написала Меган.