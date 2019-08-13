Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке



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Меган Маркл

Королевские супруги сообщили о своих успехах в помощи дикой природы

37 летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри обратились к поклонникам в Международный день слонов. Молодая семья активно помогает благотворительной организации «Слоны без границ». Меган и Гарри, а также их подруга, телеведущая Эллен Дедженерес, спасли уже много слонов в Африке.

«На сегодняшний день общими усилиями мы смогли спасти 25 слонов. Этот результат стал возможен благодаря специальным ошейникам спутниковой навигации. Сотрудники службы надевают их на слонов и имеют возможность отследить передвижения животных во время их миграции», – сообщили в Instagram Меган Маркл и ее муж.