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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке

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    Меган Маркл - Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл

    Королевские супруги сообщили о своих успехах в помощи дикой природы

    37 летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри обратились к поклонникам в Международный день слонов. Молодая семья активно помогает благотворительной организации «Слоны без границ». Меган и Гарри, а также их подруга, телеведущая Эллен Дедженерес, спасли уже много слонов в Африке.

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    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри спасли 25 слонов в Африке

    «На сегодняшний день общими усилиями мы смогли спасти 25 слонов. Этот результат стал возможен благодаря специальным ошейникам спутниковой навигации. Сотрудники службы надевают их на слонов и имеют возможность отследить передвижения животных во время их миграции», – сообщили в Instagram Меган Маркл и ее муж.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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