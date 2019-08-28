  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцога и герцогиню Сассекских заметили в местном баре

    Принц Гарри и Меган Маркл пообедали в скромном заведении в деревне Винкфилд графства Беркшир. Меган и Гарри приехали в сельский паб вместе с сыном Арчи в сопровождении двух телохранителей.

    Пока большинство посетителей наслаждались солнечным днем на летней террасе, они прошли внутрь и расположились в углу. Герцоги Сассекские заказали традиционное жаркое. Меган пила воду, а принц Гарри позволил себе две пинты пива. Обед обошелся супругам в 15 фунтов стерлингов.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном
    Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном

    Герцоги Сассекские провели в заведении около двух часов. Практически все это время трехмесячный принц Арчи спал в своей коляске. Хозяин заведения обслуживал звездных гостей также, как и других посетителей. Однако несколько клиентов паба рассекретили звездную чету.

     Читайте также: Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ