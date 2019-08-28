Меган Маркл и принц Гарри завалились в деревенский паб с трехмесячным сыном



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Меган Маркл и принц Гарри

Герцога и герцогиню Сассекских заметили в местном баре

Принц Гарри и Меган Маркл пообедали в скромном заведении в деревне Винкфилд графства Беркшир. Меган и Гарри приехали в сельский паб вместе с сыном Арчи в сопровождении двух телохранителей.

Пока большинство посетителей наслаждались солнечным днем на летней террасе, они прошли внутрь и расположились в углу. Герцоги Сассекские заказали традиционное жаркое. Меган пила воду, а принц Гарри позволил себе две пинты пива. Обед обошелся супругам в 15 фунтов стерлингов.

Герцоги Сассекские провели в заведении около двух часов. Практически все это время трехмесячный принц Арчи спал в своей коляске. Хозяин заведения обслуживал звездных гостей также, как и других посетителей. Однако несколько клиентов паба рассекретили звездную чету.

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