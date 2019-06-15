  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи - Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    Герцогиня Сассекская наняла специалиста по продвижению в соцсетях

    Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри планируют увеличить свою аудиторию в соцсетях. Для этого чета взяла на работу специалиста, который будет заниматься продвижением официальных страниц пары в Instagram. По данным Daily Mail, новый сотрудник уже принят в штат и должен приступить к работе до того, как Меган Маркл выйдет из декрета.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
    Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram

    Сейчас за профилем герцогов Сассекских в Instagram (@sussexroyal) следят 8,5 миллиона человек.  На страницу Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram (@kensingtonroyal) подписано более 9,2 миллиона пользователей.

    Издание утверждает, что в планах супругов Сассекских привлечь на свой аккаунт порядка 700 тысяч подписчиков и стать популярнее, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон.

     

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ