Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram



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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Герцогиня Сассекская наняла специалиста по продвижению в соцсетях

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри планируют увеличить свою аудиторию в соцсетях. Для этого чета взяла на работу специалиста, который будет заниматься продвижением официальных страниц пары в Instagram. По данным Daily Mail, новый сотрудник уже принят в штат и должен приступить к работе до того, как Меган Маркл выйдет из декрета.

Сейчас за профилем герцогов Сассекских в Instagram (@sussexroyal) следят 8,5 миллиона человек. На страницу Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram (@kensingtonroyal) подписано более 9,2 миллиона пользователей.

Издание утверждает, что в планах супругов Сассекских привлечь на свой аккаунт порядка 700 тысяч подписчиков и стать популярнее, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон.