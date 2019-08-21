Меган Маркл наняла первую в истории британской королевской семьи темнокожую няню



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Меган Маркл и принц Гарри

Первую няню герцогиня Сассекская уволила спустя две недели за «непрофессионализм»

Меган Маркл и принц Гарри наняли новую няню для сына Арчи. Женщину заметили в аэропорту на юге Франции во время поездки герцогов Сассекских в Ниццу, где они отдыхали на вилле Элтона Джона. Вместе с супругами их помощница вышла из салона частного суперджета. Это третья няня малыша Арчи за последние три месяца, а также первая в истории современной королевской семьи темнокожая няня.

«Она хорошо вписалась в семью. Меган очень практичная мама, но новая няня - это находка», - заявил источник в окружении пары.

Фото: The Sun

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