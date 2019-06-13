Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну



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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Первое время после рождения ребенка справиться с новыми обязанностями родителям помогла мама герцогини

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл стараются своими силами воспитывать месячного сына Арчи Харрисона.

Герцогиня Сассекская кормит малыша грудью, а ее супруг взял на себя обязанности по замене подгузников ребенку. Меган научила Гарри этому. Семейная пара ведет тихий образ жизни во Фрогмор-хаусе, куда они переехали еще до рождения первенца.

Супруги принимают гостей, а принц Гарри сам подает им чай, чтобы дать возможность Меган спокойно пообщаться с друзьями. Об этом в интервью Elle рассказал инсайдер, приближенный к паре. С малышом уже успели познакомиться не только члены королевского семейства, но и подруги Меган: теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Первое время после рождения ребенка справиться с новыми обязанностями родителям помогла мама Меган. Пока Дория была в Великобритании, она занималась йогой вместе с дочерью и помогала с новорожденным.