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    Жизнь

    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну

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    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи - Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    Первое время после рождения ребенка справиться с новыми обязанностями родителям помогла мама герцогини

    34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл стараются своими силами воспитывать месячного сына Арчи Харрисона.

    Герцогиня Сассекская кормит малыша грудью, а ее супруг взял на себя обязанности по замене подгузников ребенку. Меган научила Гарри этому. Семейная пара ведет тихий образ жизни во Фрогмор-хаусе, куда они переехали еще до рождения первенца.

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    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну
    Меган Маркл научила принца Гарри менять подгузники сыну

    Супруги принимают гостей, а принц Гарри сам подает им чай, чтобы дать возможность Меган спокойно пообщаться с друзьями. Об этом в интервью Elle рассказал инсайдер, приближенный к паре. С малышом уже успели познакомиться не только члены королевского семейства, но и подруги Меган: теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

    Первое время после рождения ребенка справиться с новыми обязанностями родителям помогла мама Меган. Пока Дория была в Великобритании, она занималась йогой вместе с дочерью и помогала с новорожденным.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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