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    Жизнь

    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun

    • Розсилка
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun

    Экс-актриса относилась к домашнему питомцу как к члену семьи

    Имя своему первому ребенку, который появился на свет 6 мая, могла придумать герцогиня Сассекская. Такое мнение высказали журналисты сайта The Sun. По данным издания, любимого кота Меган Маркл звали Арчи. Животное погибло, когда актриса училась в университете.

    «Дориа Рэгланд спасла Арчи, он стал членом их семьи. Не удивительно, что Меган назвала своего малыша в честь кота, ведь она очень любила своего питомца», - цитирует The Sun близкого друга семьи Маркл.

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    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun
    Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота – The Sun

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    Примечательно, что в удаленном микроблоге герцогини было много роликов с домашним любимцем. Журналисты считают, что Меган придумала кличку коту в честь героя комиксов Archie, которые коллекционировала вместе с отцом.

    Напомним, малыш Сассекский родился 6 мая. Уже 8 мая супруги показали сына миру. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

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