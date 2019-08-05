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    Жизнь

    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    Герцогине Сассекской в воскресенье, 4 июля исполнилось 38 лет

    Источник, близкий к кулуарам дворца, рассказал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вряд ли будут приглашены на празднование дня рождения Меган Маркл.

    Это якобы связано с напряженными отношениями внутри «великолепной четверки» после того, как они разграничили свои домовладения и обязанности в благотворительной деятельности.

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    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
    Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения

    «Маловероятно, что Кембриджские будут приглашены на праздник по случаю 38-летия Меган в воскресенье», – сообщил он.

    По всей видимости, Сассексы решили прибегнуть к «зеркальным мерам»: принц Гарри с женой также не присутствовали на дне рождения Кейт в январе, когда той исполнилось 37 лет. Вечеринка проходила в Энмер Холле рядом с поместьем Сандрингем.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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