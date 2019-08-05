Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Герцогине Сассекской в воскресенье, 4 июля исполнилось 38 лет

Источник, близкий к кулуарам дворца, рассказал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вряд ли будут приглашены на празднование дня рождения Меган Маркл.

Это якобы связано с напряженными отношениями внутри «великолепной четверки» после того, как они разграничили свои домовладения и обязанности в благотворительной деятельности.

«Маловероятно, что Кембриджские будут приглашены на праздник по случаю 38-летия Меган в воскресенье», – сообщил он.

По всей видимости, Сассексы решили прибегнуть к «зеркальным мерам»: принц Гарри с женой также не присутствовали на дне рождения Кейт в январе, когда той исполнилось 37 лет. Вечеринка проходила в Энмер Холле рядом с поместьем Сандрингем.

Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем