Меган Маркл призналась, что стесняется камер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл Legion Media

37-летняя Меган Маркл сделала неожиданное признание. Оказалось, что она до сих пор смущается при виде камер

Супруга принца Гарри была публичной персоной задолго то того, как стала герцогиней. Даже будучи известной актрисой Меган так и не удалось до конца победить свой страх перед камерами. Находясь с официальным визитом в Марокко, герцог и герцогиня Сассекские посетили конюшню. Одна из пони занервничала при виде фотографов и большого количества народу.

Тогда Меган решила разрядить обстановку, признавшись, что тоже иногда некомфортно чувствует себя, оказавшись «на мушке» у папарацци.

«Она слегка нервничает, — обратилась к репортерам герцогиня — Так, так, так, кто-то стесняется камеры, я понимаю».

К слову, Меган всегда найдет, что сказать. Ранее принц Гарри решил пошутить по поводу беременности супруги, и она ловко поддержала его.

Джерело: graziamagazine.ru