Как выглядела Меган Маркл во время визита в Марокко (фото)



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Меган Маркл

Гардероб герцогини менялся от джинсов до шикарных платьев

Подошел к концу трехдневный визит принца Гарри и Меган Маркл в Марокко. Последний день официальной поездки герцога и герцогини Сассекских выдался очень насыщенным, а его финалом стало посещение резиденции короля страны Мухаммеда VI.

Король Мухаммед вместе cо своими сестрами и наследным принцем Мулай Хассаном встретили почетных гостей во дворце. Меган Маркл для этой встречи выбрала элегантный голубой наряд от Carolina Herrera с растительным принтом. Длинные волосы беременная герцогиня собрала в фирменный пучок, а в макияже использовала румяна кораллового оттенка.

Это платье нежного василькового цвета было третьим нарядом Меган за день. Сегодня утром она была замечена в джинсах, полосатом джемпере и куртке, когда встречалась с молодежью, занимающейся разведением лошадей.

Для прогулки по Андалузским садам супруга принца Гарри выбрала более официальный look: черное платье и белый жакет.



