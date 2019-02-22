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    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-Media

    37-летняя Меган Маркл даже свою частную вечеринку превратила в благотворительность

     Цветочные композиции с праздника были отправлены в детские больницы и дома престарелых.

    Как выяснилось, на baby shower Меган Маркл и ее гости приняли участи в благотворительной акции. Вместе с профессиональным флористом они создали цветочные букеты, которыми сначала украсили торжественный зал, а затем передали организации Repeat Roses. Сотрудники компании в свою очередь после завершения праздника разослали их по детским больницам, хосписам и домам престарелых. Repeat Rose поделились снимками счастливых обладателей нежных букетов.

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    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    Меган Маркл подарила цветы со своего baby shower детям и старикам
    instagram.com/repeatroses

    К слову, это не в первый раз, когда Меган отдает свои цветы, чтобы ими смогли насладиться и другие. Все букеты с их с принцем Гарри свадьбы были отправлены в хоспис Святого Джозефа в Лондоне.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Меган Маркл
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