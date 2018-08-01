Меган Маркл уже преподнесли первый подарок ко дню рождения

В эту субботу Меган Маркл исполнится 37 лет

До торжества еще три дня, но герцогине Сассекской уже начинают присылать подарки. Первыми супругу принца Гарри поздравили представители организации по защите животных PETA.

Они презентовали Меган сумку эко-марки Alexandra K, выполненную из искусственной кожи цвета бургунди. Маркл выступает за разумное потребление и предпочитает вещи брендов, чье производство наносит наименьший вред окружающей среде, так что уверены, подарок придется кстати.