Меган Маркл впервые вышла в свет после родов



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Меган Маркл и принц Гарри

Герцогиня Сасcекская вместе с другими членами семьи примет знаменный марш в честь официального дня рождения монарха

Члены королевской семьи начали прибывать в центр Лондона, чтобы посетить плац-парад конной гвардии, который пройдет в честь официального дня рождения суверена – Елизаветы II.

Вместе с ними на балкон выйдет и Меган Маркл, для которой это станет первым появлением на публике после того, как она родила сына Арчи. Автомобиль с герцогиней Сассекской уже направился к месту мероприятия.

Очевидцы рассказали, что по случаю дня рождения королевы супруга принца Гарри надела наряд темно-синего цвета, пишет Mirror.

Что касается Кейт Миддлтон, то из окна ее машины поклонники разглядели, что герцогиня Кембриджская для парада выбрала эффектное платье желтого цвета и шляпку в тон, пишет Hello!.

Отметим, что в церемонии примут участие 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Официальный день рождения монарха отмечается в первой половине июня с 1748 года по указу короля Эдварда VII.