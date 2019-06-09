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    Жизнь

    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцогиня Сасcекская вместе с другими членами семьи примет знаменный марш в честь официального дня рождения монарха

    Члены королевской семьи начали прибывать в центр Лондона, чтобы посетить плац-парад конной гвардии, который пройдет в честь официального дня рождения суверена – Елизаветы II.

    Вместе с ними на балкон выйдет и Меган Маркл, для которой это станет первым появлением на публике после того, как она родила сына Арчи. Автомобиль с герцогиней Сассекской уже направился к месту мероприятия.

    Очевидцы рассказали, что по случаю дня рождения королевы супруга принца Гарри надела наряд темно-синего цвета, пишет Mirror.

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    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
    Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

    Что касается Кейт Миддлтон, то из окна ее машины поклонники разглядели, что герцогиня Кембриджская для парада выбрала эффектное платье желтого цвета и шляпку в тон, пишет Hello!.

    Отметим, что в церемонии примут участие 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

    Официальный день рождения монарха отмечается в первой половине июня с 1748 года по указу короля Эдварда VII.

    Меган Маркл Принц Гарри
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