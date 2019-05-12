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    Жизнь

    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов

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    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов

    Герцогиня Сассекская пообщалась с женщинами страдающими разными формами ментальных расстройств

    Ставшая несколько дней назад мамой герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала надолго задерживаться в декрете, как думали многие ее поклонники. Уже через четыре дня после родов в Кенсингтонском дворце состоялся прием в честь начала работы новой организации, которую создали герцоги совместно с принцем Уильямом и его женой Кэтрин. На встрече представили круглосуточную службу, которая будет оказывать экстренную помощь страдающими всеми формами ментальных расстройств. Меган Маркл пообщалась с женщинами, которым необходима помощь.

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    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов
    Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов

    Отметим, что беседа состоялась за закрытыми дверями. Представителей прессы во дворец не пустили. Пока герцогиня не хочет общаться с журналистами. Она прекрасно понимает, что все начнут расспрашивать ее про ребенка, а не про благотворительную деятельность, которую она уже давно ведет.

    Добавим, что впервые информация о том, что Меган Маркл займется благотворительностью появилась в декабре прошлого года. Герцогиня чуть позже подтвердила, что хочет помогать дамам, которые проживают в развивающихся странах. Маркл хочет курировать вопросы образования.

     

    Меган Маркл
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