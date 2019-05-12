Меган Маркл вышла из декрета через четыре дня после родов



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Герцогиня Сассекская пообщалась с женщинами страдающими разными формами ментальных расстройств

Ставшая несколько дней назад мамой герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала надолго задерживаться в декрете, как думали многие ее поклонники. Уже через четыре дня после родов в Кенсингтонском дворце состоялся прием в честь начала работы новой организации, которую создали герцоги совместно с принцем Уильямом и его женой Кэтрин. На встрече представили круглосуточную службу, которая будет оказывать экстренную помощь страдающими всеми формами ментальных расстройств. Меган Маркл пообщалась с женщинами, которым необходима помощь.

Отметим, что беседа состоялась за закрытыми дверями. Представителей прессы во дворец не пустили. Пока герцогиня не хочет общаться с журналистами. Она прекрасно понимает, что все начнут расспрашивать ее про ребенка, а не про благотворительную деятельность, которую она уже давно ведет.

Добавим, что впервые информация о том, что Меган Маркл займется благотворительностью появилась в декабре прошлого года. Герцогиня чуть позже подтвердила, что хочет помогать дамам, которые проживают в развивающихся странах. Маркл хочет курировать вопросы образования.