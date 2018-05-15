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    Мелании Трамп удалили опухоль

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    Дональд и Мелания Трамп
    Дональд и Мелания Трамп

    Супруга президента США перенесла операцию на почках и находится в госпитале

    Телеканал CNN со ссылкой на офис первой леди США сообщил, что супруга президента Мелания Трамп перенесла операцию на почках, которая потребовалась в рамках лечения из-за доброкачественной опухоли.

    Хирурги провели операцию 14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Директор по связям с общественностью Стефани Гришэм сообщила, что операционное вмешательство прошло успешно, и сейчас Мелания находится в госпитале, пишет журнал Grazia.

    Также сообщается, что Мелания Трамп проведет в госпитале около двух недель.

    Планируется, что Дональд Трамп навестит жену в больнице в ближайшее время.

    Мелания Трамп (скотч, ру)
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