Мелания Трамп на встречу с Елизаветой II надела платье с достопримечательностями Лондона



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Дональд и Мелания Трамп Legion-Media

49-летняя первая леди Америки выглядела, как всегда, потрясающе

Сегодня, 3 июня, Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию. Президент США и его супруга провели встречу с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуольской.

Для торжественного приема Мелания выбрала элегантный и женственный образ. Она надела белоснежное платье платье c темно-синим поясом и воротником, шляпку в тон и лодочки. Ее муж выбрал темно-синий костюм с голубым галстуком.

Американские гости пообщались с британскими монархами в Букингемском дворце. Встреча прошла на приподнятой ноте — таблоиды отметили, что Мелания впечатлила королеву своим внешним видом, дружелюбием и умением держаться в обществе.

Позже первая леди США сменила официальный образ на более практичный. Она надела платье-рубашку Gucci, на котором были изображены главные достопримечательности Лондона — Биг-Бен, Тауэрский мост и Вестминстерский дворец.

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Джерело: graziamagazine.ru