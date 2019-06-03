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    Жизнь

    Мелания Трамп на встречу с Елизаветой II надела платье с достопримечательностями Лондона

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    Дональд и Мелания Трамп - Мелания Трамп на встречу с Елизаветой II надела платье с достопримечательностями Лондона
    Дональд и Мелания Трамп
    Legion-Media

    49-летняя первая леди Америки выглядела, как всегда, потрясающе

    Сегодня, 3 июня, Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию. Президент США и его супруга провели встречу с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуольской.

    Для торжественного приема Мелания выбрала элегантный и женственный образ. Она надела белоснежное платье платье c темно-синим поясом и воротником, шляпку в тон и лодочки. Ее муж выбрал темно-синий костюм с голубым галстуком.

    Американские гости пообщались с британскими монархами в Букингемском дворце. Встреча прошла на приподнятой ноте — таблоиды отметили, что Мелания впечатлила королеву своим внешним видом, дружелюбием и умением держаться в обществе.

    Позже первая леди США сменила официальный образ на более практичный. Она надела платье-рубашку Gucci, на котором были изображены главные достопримечательности Лондона — Биг-Бен, Тауэрский мост и Вестминстерский дворец.

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    Мелания Трамп на встречу с Елизаветой II надела платье с достопримечательностями Лондона
    Мелания Трамп на встречу с Елизаветой II надела платье с достопримечательностями Лондона
    Мелания Трамп на встречу с Елизаветой II надела платье с достопримечательностями Лондона
    instagram.com/melaniatrump.fan.page

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    Джерело: graziamagazine.ru

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