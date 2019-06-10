  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000

    • Розсилка
    <p>Мелания Трамп</p> <p>instagram.com/flotus/</p> - Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000

    Мелания Трамп

    instagram.com/flotus/

    Для торжественного ужина супруга американского президента выбрала красный наряд от Givenchy

    Мелания Трамп вместе со своим мужем, главой Белого дома Дональдом Трампом провела несколько официальных встреч с правительством Великобритании. Первая леди блистала в Лондоне, предпочитая сдержанные и элегантные образы дорогих брендов. По данным Daily Mail, Мелания Трамп потратила на свой гардероб более 165 тысяч долларов.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000
    Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000
    Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000
    Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000
    instagram.com/flotus/

    Так, на прием в честь принца Уэльского и герцогини Корнуольской Мелания Трамп пришла в эффектном алом наряде. Комбинированное шифоновое платье-кейп от Givenchy обошлось супруге Дональда Трампа в 8 340 долларов.

    Мелания разместила фотографию с официального приема, поблагодарив американского посла Роберта Вуд Джонсона и его супругу за организацию торжества в резиденции американского посольства.

     

    Мелания Трамп первая леди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ