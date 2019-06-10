Мелания Трамп на встречу с принцем Уэльским надела платье за $8000



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Мелания Трамп instagram.com/flotus/

Для торжественного ужина супруга американского президента выбрала красный наряд от Givenchy

Мелания Трамп вместе со своим мужем, главой Белого дома Дональдом Трампом провела несколько официальных встреч с правительством Великобритании. Первая леди блистала в Лондоне, предпочитая сдержанные и элегантные образы дорогих брендов. По данным Daily Mail, Мелания Трамп потратила на свой гардероб более 165 тысяч долларов.

Так, на прием в честь принца Уэльского и герцогини Корнуольской Мелания Трамп пришла в эффектном алом наряде. Комбинированное шифоновое платье-кейп от Givenchy обошлось супруге Дональда Трампа в 8 340 долларов.

Мелания разместила фотографию с официального приема, поблагодарив американского посла Роберта Вуд Джонсона и его супругу за организацию торжества в резиденции американского посольства.