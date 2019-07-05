  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой

    • Розсилка
    Дональд и Мелания Трамп - Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Дональд и Мелания Трамп
    instagram.com/flotus

    Дождь подпортил прическу первой леди США

    4 июля в Америке отмечали национальный праздник День независимости. По такому случаю в историческом центре Вашингтона состоялось праздничное мероприятие, которое посетила чета Трамп.

    Перед публикой 49-летняя Мелания появилась в образе с иголочки. На ней было белое платье Carolina Herrera в разноцветную полоску, которое идеально село на ее стройную фигуру. Летний элегантный образ первая леди США дополнила лодочками цвета фуксия

    Волосы супруга Дональда Трампа уложила в легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза. Однако позже укладку Мелании слегка подпортил начавшийся дождь. Впрочем, она не испугалась, а продолжила наслаждаться парадом вместе с публикой.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой
    Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой

    Первая леди США отличается не только безупречным вкусом, но и стройным телом. Мелания придерживается здорового питания, но все же иногда позволяет себе съесть бургер из любимого ресторана Jean Georges.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Мелания Трамп одежда первая леди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ