Мелания Трамп отметила День независимости в стильном луке от Carolina Herrera и с мокрой головой



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Дональд и Мелания Трамп instagram.com/flotus

Дождь подпортил прическу первой леди США

4 июля в Америке отмечали национальный праздник День независимости. По такому случаю в историческом центре Вашингтона состоялось праздничное мероприятие, которое посетила чета Трамп.

Перед публикой 49-летняя Мелания появилась в образе с иголочки. На ней было белое платье Carolina Herrera в разноцветную полоску, которое идеально село на ее стройную фигуру. Летний элегантный образ первая леди США дополнила лодочками цвета фуксия

Волосы супруга Дональда Трампа уложила в легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза. Однако позже укладку Мелании слегка подпортил начавшийся дождь. Впрочем, она не испугалась, а продолжила наслаждаться парадом вместе с публикой.

Первая леди США отличается не только безупречным вкусом, но и стройным телом. Мелания придерживается здорового питания, но все же иногда позволяет себе съесть бургер из любимого ресторана Jean Georges.

Джерело: graziamagazine.ru