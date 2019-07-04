  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Санта Димопулос - Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках
    Санта Димопулос
    instagram.com/santadimopulos

    Экс-участница группы «Виа Гра» и модель призналась, что беременным женщинам сложно подобрать одежду

    Известная певица и модель Санта Димопулос считает, что модельеры по какой-то странной причине не создают стильную и сексуальную одежду для беременных женщин. По мнению Санты, большая часть луков, которые можно приобрести в торговых центрах и бутиках - уродство.

    «Скажите мне, одежда для беременных, это вселенский заговор против беременных? Почему оно всё такое уродливое, несуразное и обязательно в каких-то рюшиках-цветочках-бантиках? Я уже давно не влезаю в свои джинсы, но и платья носить каждый день надоело. Моя попытка купить джинсы на Asos была провальной – ни одни из трех не сели нормально. Если бы не красивенные вышиванки oversize и не Zara - ходила бы голая. Дизайнеры, как по мне, это золотая жила и конкуренции нет», - написала Димопулос в соцсети.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках
    Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках
    Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках
    Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках

    Напомним, что для 32-летней Димопулос, которая находится на 30 неделе беременности,  это будет уже второй ребенок.  От первого брака с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у нее подрастает сын Даниэль. 

    18 сентября 2012 года состоялась ее свадьба с Владимиром Самсоненко, но уже в 2013 году они развелись.

    В 2015 году экс-солистка «Виа Гры» тайно вышла замуж за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко.  У него же есть трое детей от предыдущего брака.


    Читайте також
    мода и красота модель певица одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ