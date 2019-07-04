Санта Димопулос раскритиковала одежду для беременных: Все уродливое и в бантиках

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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos

Экс-участница группы «Виа Гра» и модель призналась, что беременным женщинам сложно подобрать одежду

Известная певица и модель Санта Димопулос считает, что модельеры по какой-то странной причине не создают стильную и сексуальную одежду для беременных женщин. По мнению Санты, большая часть луков, которые можно приобрести в торговых центрах и бутиках - уродство.

«Скажите мне, одежда для беременных, это вселенский заговор против беременных? Почему оно всё такое уродливое, несуразное и обязательно в каких-то рюшиках-цветочках-бантиках? Я уже давно не влезаю в свои джинсы, но и платья носить каждый день надоело. Моя попытка купить джинсы на Asos была провальной – ни одни из трех не сели нормально. Если бы не красивенные вышиванки oversize и не Zara - ходила бы голая. Дизайнеры, как по мне, это золотая жила и конкуренции нет», - написала Димопулос в соцсети.

Напомним, что для 32-летней Димопулос, которая находится на 30 неделе беременности, это будет уже второй ребенок. От первого брака с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у нее подрастает сын Даниэль.

18 сентября 2012 года состоялась ее свадьба с Владимиром Самсоненко, но уже в 2013 году они развелись.

В 2015 году экс-солистка «Виа Гры» тайно вышла замуж за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко. У него же есть трое детей от предыдущего брака.