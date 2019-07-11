Мелания Трамп пришла на деловую встречу в джинсовом платье



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Мелания Трамп instagram.com/melaniatrump.style/

Образ первой леди США дополнили замшевые туфли-лодочки

Мелания Трамп –икона стиля как в Штатах, так и за их пределами. За модными образами первой леди следят как многочисленные поклонники, так и эксперты.В этот раз жена американского президента решила отказаться от ярких цветов, выбрав для деловой поездки в Западную Вирджинию простое платье на пуговицах длины миди из темного денима. Образ первой леди США дополнил коричневый ремень и туфли-лодочки из замши на высоком каблуке.

Новые фотографии Мелании Трамп уже появились как на официальной странице супруги американского президента в Instagram, так и в фанатских аккаунтах.