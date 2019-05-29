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    Жизнь

    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора

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    <p>Мелания Трамп</p> <p>instagram.com/melaniatrump.style/</p> - Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора

    Мелания Трамп

    instagram.com/melaniatrump.style/

    Первая леди США и ее муж несколько дней провели в Японии с официальным визитом

    На днях Дональд Трамп и Мелания приехали с визитом в Японию. На одной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouret цвета фуксии. В таком же наряде, но синего цвета, герцогиня Сассекская встречала свою маму перед свадьбой в прошлом году.

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    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора
    instagram.com/melaniatrump.style/

    Американский президент оказался первым иностранным лидером, встретившимся с новым японским императором во время государственного визита. Мелания сопровождала супруга. На этот раз она облачилась в элегантное длинное платье с вышивкой в виде перьев. В одной цветовой гамме с ней оделась 55-летняя императрица Масако, супруга императора Нарухито.

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    Мелания Трамп первая леди
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