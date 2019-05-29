Мелания Трамп выбрала элегантный наряд для ужина во дворце японского императора



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Мелания Трамп instagram.com/melaniatrump.style/

Первая леди США и ее муж несколько дней провели в Японии с официальным визитом

На днях Дональд Трамп и Мелания приехали с визитом в Японию. На одной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouret цвета фуксии. В таком же наряде, но синего цвета, герцогиня Сассекская встречала свою маму перед свадьбой в прошлом году.

Американский президент оказался первым иностранным лидером, встретившимся с новым японским императором во время государственного визита. Мелания сопровождала супруга. На этот раз она облачилась в элегантное длинное платье с вышивкой в виде перьев. В одной цветовой гамме с ней оделась 55-летняя императрица Масако, супруга императора Нарухито.