Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/melaniatrump.style/

Подобный вариант будет хорош на женщине любого возраста и комплекции

Стилисты первой леди США вновь не прогадали с ее образом, отдав предпочтение вечной классике. Так, в Вашингтон состоялся ежегодный ужин Исторической ассоциации США, организаторами которого стали Трамп с супругой. Для торжественного мероприятия Мелания выбрала элегантное черное платье в пол от Akris. Его стоимость - около шести тысяч долларов.

Американский президент не стал фантазировать и надел классический смокинг и галстук-бабочку.

Фотографии с мероприятия уже появились на официальной странице первой леди США в соцсети Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных Мелании Трамп.



