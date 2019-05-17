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    Жизнь

    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч

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    instagram.com/melaniatrump.style/ - Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    instagram.com/melaniatrump.style/

    Подобный вариант будет хорош на женщине любого возраста и комплекции

    Стилисты первой леди США вновь не прогадали с ее образом, отдав предпочтение вечной классике. Так, в Вашингтон состоялся ежегодный ужин Исторической ассоциации США, организаторами которого стали Трамп с супругой. Для торжественного мероприятия Мелания выбрала элегантное черное платье в пол от Akris. Его стоимость - около шести тысяч долларов.

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    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    Мелания Трамп вышла в свет в вечернем платье за $6 тысяч
    instagram.com/melaniatrump.style/

    Американский президент не стал фантазировать и надел классический смокинг и галстук-бабочку.

    Фотографии с мероприятия уже появились на официальной странице первой леди США в соцсети Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных Мелании Трамп.

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