Мер Дніпра розповів, як його в гості запросили геї

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Політик згадав про кумедну ситуацію при розмові з дружиною
фото: Facebook/borys.filatov.2025

Борис Філатов прокоментував скандал в Українському католицькому університеті

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що він спостерігає за дискусією довкола скандалу із львівським УКУ. Аби знизити градус напруги, політик розповів пікантну історію зі свого життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Філатова.

«Якось під час одного мого закордонного відрядження наші партнери запросили мене до себе на вечерю. Це була пара відкритих геїв, котрі лише виявили звичайну гостинність. А втім, мені, як людині «старої закалки», це видалося дещо дивним», – згадав Борис Філатов.

Розв'язувати це питання політик сам не став – залучив свою дружину. Втім, кохана Філатова розставила всі крапки над «і» доволі швидко. «Боря, ти таке бидло, яке жодного гея ніколи не зацікавить. Йди, не бійся», – заявила дружина Бориса Філатова, чим розсмішила і його, і багатьох користувачів соцмереж, які прочитали цю історію.

В коментарях поцікавились, чи пішов політик все ж таки на вечерю. Філатов відповів лаконічно: «Ага, поки що живий, як бачите». Втім, подробиць розкривати не став.

  • Ваша дружина має почуття гумору.
  • Дружина дурного не порадить.
  • Думав, що тільки моя дружина так каже про мене. Я не один.

У своїй публікації, яка за пів доби набрала понад 3 тис. лайків, Філатов закликав дати людям спокій разом із їхньою орієнтацією.

«Ті, кого лякає, що за ними невпинно полюватимуть геї, заспокойтеся. «Вкрай сумнівно, що ви цікавите бодай когось із них:) УКУ також залиште у спокої. І Львів. Бо у нас в країні вистачає реальних проблем… Та й загалом – ви б так із росіянами воювали, як скубетесь щодо того всього у коментарях», – підсумував мер Дніпра.

Про скандал в УКУ

Режисерка Наталка Ворожбит 2 вересня повідомила, що її доньці, Парасці, відмовили у поселенні до Колегіуму (університетського гуртожитку) Українського католицького університету, попри вступ та оплату семестру. Відмову пояснили через емодзі ЛГБТ-прапорця, зафіксованого у соцмережах дівчини.

За словами матері, університет запропонував альтернативне житло – квартиру для педагогів, але лише якщо емодзі буде видалено та дівчина пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ» в УКУ.

Наталка Ворожбит доповнила свій відвертий допис цією фотографією
Наталка Ворожбит доповнила свій відвертий допис цією фотографією
фото: Facebook/natalia.vorozhbyt

Раніше «Главком» розповідав, що суддя телешоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво планує йти до суду. Водночас співачка Оля Полякова публічно принизила зірку «Ліги Сміху».

Борис Філатов ЛГБТ скандал

Життя

