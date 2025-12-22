Головна Скотч Життя
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу

фото з відкритих джерел

Для встановлення святкових ламп на верхівці дерева був використаний спеціальний підйомник

У маєтку Cragside в Нортумберленді (Велика Британія) зафіксували новий світовий рекорд – найвища жива різдвяна ялинка у світі. Це гігантська секвоя, що досягає висоти 44,7 метра, більш ніж удвічі перевищуючи висоту знаменитої «Ангели Півночі». Ялинка була офіційно внесена до Книги рекордів Гіннеса. Про це пише museumsandheritage, передає «Главком».

Дерево, яке вражає розмірами

Це гігантська секвоя, що була посаджена на території маєтку ще в 1860-х роках. Вже зараз, понад 150 років потому, дерево стало святковим символом, прикрашеним більш ніж 1300 різнокольоровими вогнями. Для встановлення святкових ламп на верхівці дерева був використаний спеціальний підйомник, а процес прикрашання тривав кілька днів.

Де можна побачити найбільшу ялинку світу?

Cragside – це історична вікторіанська резиденція, яка належить Національному фонду Великої Британії. Будинок розташований поблизу міста Ротбері в Нортумберленді, і вже став справжнім місцем для святкового туризму. 

Нагадаємо, у Києві відкрито святкові новорічні локацій у всіх районах столиці. Окрім традиційної головної ялинки на Софійській площі, парки та сквери міста наповнилися світлом, затишком та атмосферою очікування зимових свят.

До слова, головна ялинка країни у Києві цього року присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16–метрове дерево прикрасили 10 тисяч іграшок у натуральних, «давніх» кольорах.

Теги: Велика Британія рекорд ялинка свята Різдвяні свята новорічні свята

