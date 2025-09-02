Донька лавреатки Шевченківського премії розірвала контракт з Українським католицьким університетом: деталі скандалу

Письменниця і драматургиня Наталія Ворожбит повідомила, що її доньці Парасці відмовили в поселенні до колегіуму Українського католицького університету у Львові через емодзі в інстаграмі

Відома українська драматургиня та сценаристка, лавреатка Шевченківської премії 2022 року Наталка Ворожбит написала в соціальних мережах, що її доньці відмовили в проживанні в гуртожитку Українського католицького університету (УКУ) через дискримінацію. За словами Ворожбит, причиною став ЛГБТ-прапор, який її донька розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Згодом представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії. Про це Наталка Ворожбит написала у соцмережі, інформує «Главком».

За словами драматургині, її донька, яка вступила до гуманітарного факультету УКУ з високими результатами, мріяла там навчатися.

«З початку повномасштабки я не часто бачила її такою щасливою і впевненою в собі. Це була мрія – навчатися в Україні саме в УКУ, жити у Львові в студентській спільноті. І моя мрія теж: крім якісної освіти я хотіла, щоб вона жила в більш безпечному місті (навіть якщо це частково ілюзія), а не на верхньому поверсі будинку під одним з улюблених шахедно-ракетних напрямків», – написала вона.

За словами Ворожбит, вони з донькою пройшли співбесіду та оплатили повну суму за перший семестр, хоча дитина мала пільги, оскільки її бітько є учасником бойових дій. Проте за 12 днів до початку навчання дівчина отримала відмову в поселенні, хоча раніше їх запевняли, що поселять усіх студентів з інших регіонів.

Завдяки неформальним зв’язкам Наталка Ворожбит дізналася, що причиною відмови став скріншот зі сторінки її доньки, де, крім фотографій і прапора України, був знайдений емодзі ЛГБТ-прапора.

«Тобто, вдумайтесь. За 12 днів до початку навчання ви дізнаєтеся, що ваша неповнолітня дитина не може жити в гуртожитку через дискримінацію і вам пропонується орендувати квартиру за свій рахунок. У Львові. Де в зв’язку з війною ціни на квартири виросли втричі. Це пропонують в приватному університеті, який позиціонується як європейський, прогресивний, спроможний поселити першокурсників з інших міст, в якому наполягають на християнських цінностях, рівних правах, прийнятті іншості. Де викладають прекрасні, прогресивні педагоги, багатьох я знаю особисто», – зауважила драматургиня.

У телефонній розмові з представницею університету Ворожбит сподівалася, що ситуацію виправлять. Однак, за її словами, співробітниця УКУ підтвердила, що саме емодзі стало причиною відмови.

«Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму… Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що «це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці», – написала Наталка Ворожбит.

Представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії.

Драматургиня пише, що спершу сумнівалася, чи варто розповідати історію публічно, але донька сама вирішила написати про це в інстаграмі. Як стверджує Ворожбит, для молодого покоління, зокрема дітей її друзів і колег, підтримка ЛГБТ-спільноти є природною частиною європейських цінностей, за які воює Україна. Вони сприймають це і як протест проти гомофобної Росії.

«Ці діти не підчищатимуть соцмережі і не брехатимуть на співбесідах, як і моя Параска. І я пишаюся нею, ними, знаю, які в них цінності. Вони справжні патріоти і наше майбутнє», – додала письменниця.

Ворожбит підкреслила, що вважає ситуацію дискримінацією, тому закликала керівництво університету замислитися над практиками, які суперечать заявленим цінностям закладу.

Наталка Ворожбит – українська письменниця, драматургиня, режисерка та сценаристка. Належить до напрямку «нова драма». Лауреатка премії Women in Arts у номінації «Жінки театру і кіно» 2020 року. Лауреатка державної національної премії ім. Шевченка 2022 року за п’єсу «Погані дороги» і державної премії ім. Довженка за внесок в кіномистецтво 2021 року.

Ворожбит народилася у Києві. 2000 року закінчила Літературний інститут ім. Горького в Москві, факультет драматургії (майстерня Інни Вишневської). З 2000 по 2010 жила та працювала в Москві. На початку кар'єри написала кіносценарій до скандального російського серіалу «Школа».

Була в шлюбі з драматургом Максимом Курочкіним. Працювала головним редактором на каналі СТБ.

Разом з німецьким режисером Георгом Жено заснувала «Театр Переселенця», у якому переселенці з Донбасу розказують реальні історії свого життя.

Кураторка фестивалів «Донкульт» та «ГогольFest», одна з засновників фестивалю «Тиждень актуальної п'єси».

П'єси Ворожбит ставилися в театрах України на сцені Дикого театру, київського Молодого театру та Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, на сцені Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка), а також у Росії, Великій Британії, Польщі, США та Латвії.

Серед визначних робіт Ворожбит за останні кілька років – сценарії фільмів «Кіборги», «Дике поле», рейтингового телевізійного серіалу «Спіймати Кайдаша» та режисерський дебют у фільмі «Погані дороги». Стрічку про війну на Донбасі відзначили на кінофестивалі у Венеції. Це екранізація однойменної п’єси, яку Ворожбит написала для лондонського театру Royal Court.