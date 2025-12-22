Головна Скотч Життя
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Режисер Джеймс Кемерон та його дружина Сьюзі Аміс Кемерон відвідали прем'єру фільму «Аватар: Вогонь і попіл» у Лос-Анджелесі
фото: Reuters

Вихід наступних частин франшизи, четвертого і п'ятого фільмів, заплановано на 2029 і 2031 роки

Третій фільм «Аватар» Джеймса Кемерон з назвою «Аватар: Вогонь і попіл» почав свій прокат з вражаючими світовими зборами в розмірі близько 345 млн доларів, перевищивши очікування Walt Disney. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Фільм посів друге місце серед голлівудських кінодебютів 2025 року, поступаючись лише «Зверополісу-2», який зібрав 556 млн  доларів.

Розчарування відсутністю очікуваного ажіотажу

Попри великі збори, внутрішні касові показники були на 35% нижчі, ніж у попереднього фільму «Аватар: Шлях води», який став одним з найбільш успішних фільмів усіх часів. Аналітик касових зборів Джефф Бок пояснив, що «хоча старт був вражаючим, глядачі не чекали так сильно, як це було з попереднім сиквелом».

Фільм вийшов на три дні ближче до Різдва, ніж його попередник, що може пояснити меншу кількість відвідувачів в перші вихідні. Проте, кінотеатри та аналітики прогнозують значний касовий зрив протягом наступних кількох тижнів.

Надії на відродження кінотеатрів та майбутні блокбастери

«Аватар: Вогонь і попіл» дає надію на відродження кінотеатрів, яке продовжиться і в 2026 році з такими великими релізами, як «Месники: Судний день» і «Дюна: Частина третя». Після спаду кількості квиткових продажів після пандемії, цей фільм став символом спроби кіноіндустрії повернути колишній інтерес глядачів.

Бюджет та майбутні частини франшизи

Джеймс Кемерон визнав, що фільми «Аватар» потребують величезних прибутків, щоб продовжувати існувати в рамках франшизи. Бюджети фільмів не розголошуються, але за попередніми оцінками, високі витрати на зйомки і спецефекти потребують великих зборів для досягнення прибутковості.

Перший фільм «Аватар» зібрав 2,9 млрд доларів в світовому прокаті, а його сиквел «Шлях води» – 2,3 млрд доларів.

Вихід наступних частин франшизи, четвертого і п'ятого фільмів, заплановано на 2029 і 2031 роки.

«Аватар: Вогонь і Попіл» – третя повнометражна частина епічної саги режисера Джеймса Кемерона. Бюджет стрічки становить близько $400 млн доларів, що робить її одним із найдорожчих фільмів усіх часів ще до виходу в прокат. Ця сума включає не лише зйомки, а й багаторічну розробку технологій, програмного забезпечення та візуальних рішень, які Кемерон традиційно створює «під себе». Також слід враховувати, що паралельно знімаються декілька фільмів з франшизи.

Зйомки «Вогню і Попелу» відбувалися в кількох ключових точках світу, але центром виробництва знову стала Нова Зеландія. Основні павільйони розташовані на Stone Street Studios у Веллінгтоні, де Кемерон базує більшість своїх масштабних проєктів ще з часів «Володаря перстнів». Також у виробництво залучені спеціально побудовані майданчики компанії Lightstorm Entertainment. Саме тут знімали сцени, в яких актори працювали в спеціальних костюмах із сенсорами, а сцени одразу фіксувалися в цифровому середовищі. Окремою стадією виробництва стали зйомки у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

Теги: фільм рекорд кіно

