Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір
фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov

На світлині подружжя разом з дітьми Іваном та Данилом одягнені в національні вишиванки

Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча поділилися зі своїми підписниками в соцмережах зворушливими сімейними фото на Святвечір.  пише «Главком».

Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали з Різдвом українців та показали свій різвяний стіл.

facebook.com/1plus1.Gorbunov

«Христос ся рождає! Славімо його!! Божого благословення!! З Святим Різдвом Христовим!!», – йдеться у повідомленні.

На світлині подружжя разом з дітьми Іваном та Данилом одягнені в національні вишиванки. Вони сидять за святковим столом, на якому розкладені традиційні страви, серед яких вареники та кутя.

facebook.com/1plus1.Gorbunov

Раніше колишній народний депутат України Олег Ляшко, який нині служить у лавах ЗСУ показав різдвяний стіл, який підготували для його особового складу.

Також міський голова Львова Андрій Садовий у Святвечір поділився у мережі сімейним фото та привітав українців зі святом, які відреагували на допис мера у коментарях. 

«Главком» розповідав про те, які головні страви приготувати на Святвечір. Святвечір – ніч перед Різдвом і відзначається 24 грудня. У цей день віруючі готуються до святкування Різдва Христового та дотримуються останнього дня посту. За традицією, дорослим не можна їсти на Святвечір, поки на небі не з’явиться перша зірка. Коли настає цей момент, усі сідають за стіл із дванадцятьма пісними стравами, серед яких мають бути кутія та узвар. 

24 грудня ще триває строгий Різдвяний піст, тож забороняється їсти м'ясні страви. Вечеря має бути пісною, а головною обрядовою стравою здавна є кутя. У народі вірили, що якщо дівчина хоче вдало вийти заміж, то має поститися на Святвечір аж до святкової трапези. Про це та прикмети, молитва, традиції та заборони розповідав «Главком».

