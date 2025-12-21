У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина

Дівчину, яку лікарі та правоохоронці вважають вкрай небезпечною, поселять в окремий контейнер під цілодобовою охороною

Німецька система ювенальної юстиції та психіатрії зіткнулася з випадком, який поставив її у глухий кут. 14-річна дівчина, яка «радикалізувалася через інтернет», стала настільки небезпечною для оточення, що для неї довелося будувати окрему в’язницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Підлітка тимчасово розмістять в окрузі Падерборн у спеціально обладнаному контейнері на території, яка суворо охороняється. Поруч цілодобово чергуватиме служба безпеки.

«Встигнути вбити до 14 років»

Слідство встановило, що школярка цілеспрямовано планувала злочини. Вона обговорювала в мережі наміри вбивати поліцейських («невірних») і навіть заявляла, що хоче скоїти вбивство до свого 14-річчя. За німецькими законами, кримінальна відповідальність настає саме з цього віку, тож дівчина сподівалася уникнути покарання.

Напад на медсестру

Як пише Der Spiegel, найстрашніший інцидент стався в серпні цього року в клініці Падерборна. Тоді ще 13-річна дівчина схопила кухонний ніж, скориставшись тим, що охоронець на мить вийшов з приміщення кухні.

Вона завдала удару ножем у спину 24-річній медсестрі. Жінка отримала тяжке поранення, і її життя врятувала лише екстрена операція.

Ситуація загострилася тим, що звичайна медична система виявилася безсилою. Радикалізація сама по собі не вважається психічним захворюванням, тому лікувати дівчину примусово лікарі не можуть. Водночас тримати її у в’язниці також проблематично через вік на момент скоєння злочинів.

Чому від дівчини відмовилися 50 клінік

За даними німецьких ЗМІ, ще до останнього нападу органи опіки зверталися до близько 50 психіатричних установ по всій країні, але всюди отримали відмову через високий ризик для персоналу.

Раніше її намагалися утримувати в охоронюваному туристичному комплексі, але вона двічі тікала звідти. Під час одного з інцидентів дівчина розбила скло і погрожувала уламком офіцеру поліції.

Зараз розміщення в контейнері називають «тимчасовим заходом», поки влада шукає довгострокове рішення для проблемної дитини, яка стала реальною загрозою для суспільства.

Раніше повідомлялося, що батьки в Україні украй рідко звертаються за допомогою до дитячого психіатра. А якщо таке й трапляється, то це в дуже крайніх випадках із «запущеними» станами.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив міністерству здоровʼя створити інститут з дослідження «суспільної поведінки» гомосексуалістів в центрі психіатрії та наркології. Про це стало відомо із репліки міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, який відповідав на запитання депутата Анатолія Вассермана під час першого читання у Держдумі законопроєкту про заборону на трансгендерний перехід, пишуть росЗМІ.