Канадка відмовилася від мільйона доларів, який виграла в лотерею: яка причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Бренда вже повідомила, що звільнилася з роботи та планує присвятити час освіті й подорожам
фото: moneywise.com

Переможниця популярної лотереї зробила ставку не на швидке багатство, а на фінансову стабільність

Канадка Бренда Обен-Вега стала переможницею популярної лотереї, але замість миттєвого багатства обрала «стипендію» до кінця життя. Соцмережі вибухнули критикою, проте фінансові розрахунки свідчать: дівчина може бути набагато розумнішою, ніж вважають хейтери. Про це пише «Главком» із посиланням на Moneywise.

Звичайний лотерейний квиток Gagnant à Vie змінив життя 20-річної Бренди Обен-Веги, коли під захисним шаром вона побачила три заповітні символи «скарбнички». Перед дівчиною постала дилема, про яку мріє кожен: отримати мільйон доларів одним чеком або забирати по $1 000 щотижня протягом усього життя.

Бренда обрала другий варіант, чим спровокувала справжню бурю в соціальних мережах.

Користувачі Reddit та Instagram назвали рішення дівчини «фінансовим самогубством». Основний аргумент критиків – інфляція та втрачена вигода. На їхню думку, мільйон доларів, інвестований у фондовий ринок або нерухомість прямо зараз, за 20 років приніс би значно більше грошей, ніж фіксовані виплати.

Попри хейт, стратегія Бренди має залізну логіку, особливо враховуючи її вік.

Гарантована доходність: Отримуючи $52 000 на рік від суми в $1 млн, дівчина фактично має 5,2% річних. Це вище, ніж пропонують канадські державні облігації (3,4%), і при цьому її дохід захищений урядом Квебеку.

Гра в довгу: Оскільки переможниці лише 20 років, вже до 39 років вона отримає свій перший мільйон. Якщо вона доживе до 80, лотерея виплатить їй загалом 3,1 мільйона доларів.

Відсутність податків: У Канаді виграші в лотерею не оподатковуються, тому вона отримує чисті гроші, які може щомісяця реінвестувати.

Психологічний аспект: захист від «друзів». Фахівці зазначають, що для молодих людей ануїтет (щотижневі виплати) часто є безпечнішим. Це рятує від спокуси витратити все за рік та захищає від фінансових маніпуляторів і «далеких родичів», які зазвичай з’являються одразу після новин про нового мільйонера.

Бренда вже повідомила, що звільнилася з роботи та планує присвятити час освіті й подорожам, маючи стабільний фундамент, який не зникне через невдалу інвестицію чи надмірні витрати.

Нагадаємо, Метью Шеперд із Бернсвілла, Північна Кароліна, виграв майже мільйон доларів у лотерею після того, як вирішив зіграти «просто від нудьги».

Також мешканець німецького міста Вісбаден, який готував свою осінню куртку до сезону, випадково виявив у кишені забутий лотерейний квиток. Він виявився виграшним із джекпотом на суму €15,3 млн. 

 

Читайте також:

