Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: поради експертів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Наприкінці року багато людей відчувають втому замість радості: корпоративи виснажують, свята минають за інерцією, а перехід у новий рік часто відбувається без відчуття завершеності
фото: istock

Експерти наголошують: ритуали допомагають не «пережити» рік, а прожити його

Наприкінці року багато людей відчувають втому замість радості: корпоративи виснажують, свята минають за інерцією, а перехід у новий рік часто відбувається без відчуття завершеності. Психологи та коучі радять інший підхід – створювати особисті ритуали, які наповнюють сенсом не лише свята, а й повсякденне життя. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Як пояснює коуч із трансформацій та авторка книги про ритуали Ерін Куп, ритуал – це не рутина і не обов’язок, а усвідомлений вибір, який дає енергію, присутність і відчуття значущості. На відміну від звичних справ, ритуали мають намір і емоційне наповнення.

Не витрачати більше – шукати глибше

На відміну від популярної «турботи про себе», яка часто зводиться до витрат, ритуали не потребують грошей. Це може бути спільний обід наприкінці року, прогулянка без навушників, ранкова кава з наміром або навіть акуратно застелене ліжко – якщо це робиться свідомо.

Ритуали не лише на Різдво

Фахівці радять не обмежуватися святами. Щотижнева розмова, щомісячна зустріч або щорічний «підсумковий день» можуть стати особистими традиціями, на які чекають і які дійсно підтримують.

Замість списків цілей – одне слово

Замість гучних новорічних обіцянок експерти пропонують обрати одне слово, яке визначатиме рік: «спокій», «ясність», «достаток». Такий підхід менш тисне і допомагає приймати щоденні рішення, не втрачаючи напрямку.

Усвідомленість замість самокритики

Саморефлексія – ще один важливий ритуал. Йдеться не про нескінченний самоаналіз, а про розуміння того, що наповнює, а що виснажує. Це може бути щоденник, медитація або тиха прогулянка.

Обирати, куди йде енергія

Відмова від запрошень чи звичок «із обов’язку» часто звільняє місце для справді важливого. Усвідомлений вибір, кажуть психологи, робить життя не біднішим, а глибшим.

Маленькі дії – великий ефект

Ритуали не мають бути масштабними. Навіть заварювання чаю з паузою чи закриття ноутбука наприкінці робочого дня може стати сигналом переходу – від напруги до відновлення.

Експерти наголошують: ритуали допомагають не «пережити» рік, а прожити його. І якщо створювати власні моменти сенсу, новий рік може початися не з виснаження, а з відчуття опори й зв’язку – з собою та з іншими.

Нагадаємо, Київ зустрічає Новий рік без масових заходів на площах. Водночас у новорічні вечір та ніч у місті працюватимуть клуби, концертні майданчики, ресторани та готелі, які підготували різні формати святкування – від вечірок із живою музикою та діджей-сетами до ресторанних заходів і концертів за участі відомих артистів.

Ціни на святкування різняться: ціни на вхід на найдоступніші клубні вечірки стартують від кількох сотень гривень, тоді як ресторанні програми й готельні пакети можуть коштувати десятки тисяч. «Главком» зібрав добірку локацій у Києві, де можна зустріти 2026 рік – із коротким описом та актуальними цінами.

Читайте також:

Теги: свята новорічні свята Різдвяні свята поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
30 листопада, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
26 листопада, 22:00
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня, 00:00
Традиційний різдвяний стіл цього року обійдеться українцям у 1374 грн, майже без змін порівняно з минулим роком
Різдво-2025: скільки коштуватиме святковий стіл
10 грудня, 09:15
Яке релігійне свято відзначається 15 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 грудня 2025: традиції та молитва
14 грудня, 22:00
За тиждень в Україні захворіло 133 094 тис. людей на ГРВІ та коронавірус
В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися
17 грудня, 13:14
На пунктах пропуску в «Шегинях» та «Краківці» фіксують найбільші черги
Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску
17 грудня, 15:40
Режисер Слава Жила присвятив нову виставу своїй доньці Розі – вона саме у віці головної героїні Марі
Вистава для тих, кому від 6 до 106 років. Київський театр ляльок підготував святкову прем’єру
7 грудня, 13:16

Життя

Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: прості поради експертів
Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: прості поради експертів
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина
У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина
Канадка відмовилася від мільйона доларів, який виграла в лотерею: яка причина
Канадка відмовилася від мільйона доларів, який виграла в лотерею: яка причина

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua