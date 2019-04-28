Мэр Кличко в киевском зоопарке нашел общий язык с бегемотом (фото)



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Фото: kiev.klichko.org

Уже в мае посетители зоопарка смогут оценить готовые озера со скалами и водопадами, амфитеатр, пеликанник, и озелененные территории

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции столичного зоопарка. Сейчас там осуществляют работы в рамках первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба столичного главы.

«В прошлом году мы начали реконструкцию столичного зоопарка. Чтобы предоставить ему второе дыхание - создать лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым и дружественным. Чтобы в киевском зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Мы хотим сделать один из лучших зоопарков в Европе. И консультируемся, привлекаем также и европейских специалистов», - сказал Кличко.

Реконструкция столичного зоопарка будет происходить в несколько очередей. В частности, проект первой очереди предусматривает: реконструкцию озер у входа со стороны проспекта Победы, строительство павильона пеликанов, смотровой амфитеатр с помещениями общественных туалетов, мостика между озерами, беседки над водоемом, строительство павильона и открытых вольеров приматов, строительство нового входа с подземным аквариумом, строительство универсального вольер для птиц.

Так, в мае посетители зоопарка смогут оценить готовые озера со скалами и водопадами, амфитеатр, пеликанник, благоустройство и озелененные территории. А также изюминку зоопарке - скульптуру жирафа высотой 15 метров, которая будет встречать посетителей перед новым входом.

В июле планируют представить и готовый универсальный вольер для птиц. «Новый вход мы также откроем в июле. Он будет находиться на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. В сентябре будут готовы новые - на замену старым - скульптуры «Зубр» и «Львы», размещены перед входом в Киевский зоопарке», - добавил Кличко.

Как пояснил мэр, скульптуры были выполнены из бетона и медной оковы, которые со временем разрушились. Новые скульптуры установят перед новым входом в зоопарк.

Строительство нового приматника планируют завершить в июне следующего года. А летом следующего года - закончить весь объем работ в рамках первой очереди. Планируют обустроить в столичном зоопарке и паркинг для автомобилей и автобусов.

Сейчас объявлен тендер на выполнение проектных работ по 2 и 3 очередях реконструкции зоопарка. Планируется, что реконструкция зоопарка продлится всего около четырех лет.