Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун снимутся в продолжении «Молодого папы»



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Мэрилин Мэнсон Фото: hbo

Главные роли сыграют Джуд Лоу и Джон Малкович.

Мэрилин Мэнсон снимется в продолжении сериала «Молодой папа». Также к актерскому составу присоединится Шэрон Стоун. Об этом пишет Variety.

Какие именно роли они сыграют, пока не сообщается. Но, судя по официальным фотографиям, опубликованным HBO, образ Мэнсона не будет сильно отличаться от сценического.

Продолжение сериала режиссера Паоло Соррентино получило название «Новый папа». Главным героем в этот раз, помимо Ленни Белардо в исполнении Джуда Лоу, станет папа римский, которого сыграл Джон Малкович.

Сценарий ко второму сезону написал Паоло Соррентино совместо с Умберто Контарелло, с которым оскароносный режиссер уже работал над «Молодым папой» и «Великой красотой».

Джерело: Esquire