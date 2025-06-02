Росія затягує процес: Умєров доповів Зеленському про зустріч у Стамбулі

Єдиним хорошим результатом зустрічі стала домовленість про новий етап обміну полоненими

Міністр оборони України Рустем Умєров прозвітував президенту Володимиру Зеленському про підсумки другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбувся у Стамбулі. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міноборони, Умєров вже ознайомив главу держави з попередніми деталями зустрічі, а по поверненню до Києва передасть офіційні пропозиції російської сторони.

За словами міністра, російські представники під час перемовин передали власні ініціативи, тоді як Україна підтвердила незмінність своїх підходів. Однією з ключових вимог Києва залишається негайне та безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Проте, як наголосив Умєров, Росія навіть не розглядає таку можливість.

«Саме тому міжнародна спільнота має посилити тиск на Москву», – підкреслив він.

Умєров також зауважив, що Україна передала всі необхідні документи заздалегідь, тоді як російський «меморандум» було представлено лише під час зустрічі, що суттєво ускладнило можливість досягнення змістовних результатів. На його думку, Кремль знову намагається затягнути процес, створюючи видимість дипломатичної активності перед США, без реального поступу.

Єдиним практичним результатом зустрічі стала домовленість про новий етап обміну полоненими. Сторони погодилися:

на обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих військових за формулою «всіх на всіх»;

на обмін солдатів віком 18-25 років – також «всіх на всіх»;

на повернення тіл загиблих – 6000 на 6000.

Крім того, українська делегація передала повністю верифікований список викрадених дітей. Умєров наголосив, що навіть часткове їх повернення стане потужним гуманітарним жестом, якщо Росія справді має намір рухатись до миру.

Україна також запропонувала провести саміт лідерів до кінця червня, адже, за словами міністра, лише ті, хто приймає ключові рішення, можуть рухати процес вперед.

«Якщо ж і це виявиться спробою згаяти час – реакцією мають стати жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишатиметься на позиціях сили, принциповості та здорового глузду», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.