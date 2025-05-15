У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації

Фідан та Мединський у палаці Долмабахче в Стамбулі

Деталі зустрічі поки не розголошувались

Очільник турецького МЗС Хакан Фідан провів зустріч з російською делегацією в палаці Долмабахче. Про це повідомляють турецькі та російські ЗМІ, передає «Главком».

Зазначається, що зустріч тривала понад годину.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з очільником російської делегації Володимиром Мединським.

Деталі зустрічі поки не розголошувались.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.