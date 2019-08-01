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    Жизнь

    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда

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    Карл Лагерфельд - Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда
    Карл Лагерфельд

    Ретроспектива откроется в 2022 году

    Метрополитен-музей в Нью-Йорке готовит масштабную выставку, посвященную Карлу Лагерфельду. Над подготовкой ретроспективы, которая запланирована на 2022 год, уже работает главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон – об этом изданию WWD сообщили близкие к учреждению источники. Другие подробности пока держатся в секрете.

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    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда
    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда
    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда
    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда
    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда
    Метрополитен-музей проведет выставку в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда

    Карл Лагерфельд ушел из жизни в феврале 2019 года. В течение последних десятилетий он был бессменным креативным директором модных домов Chanel и Fendi, а также руководил именным брендом Karl Lagerfeld.

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