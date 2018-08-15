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    Жизнь

    Михаэль Шумахер с семьей переезжает на Майорку

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    <span>Михаэль Шумахер</span> - Михаэль Шумахер с семьей переезжает на Майорку
    Михаэль Шумахер

    Гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер много лет провел в Швейцарии, где проходил реабилитацию после тяжелейшей травмы головного мозга

    Напомним, что травму он получил во время катания на горных лыжах в 2013 году. Как сообщают СМИ, скоро спортсмен с семьей покинет страну и переедет в Испанию.

    «Я могу официально подтвердить, что Михаэль Шумахер переезжает к нам, и здесь уже все готово, чтобы принять его на должном уровне. Мы набрали больше медицинского персонала, усилена полицейская охрана поселка. Все проинформированы о прибытии знаменитого немецкого гонщика», - поделился мэр деревни, в которой расположен особняк Шумахеров.

    Дом знаменитой семьи находится на северо-западе острова в закрытом от посторонних глаз районе Лас-Брисас. Бывшим владельцем особняка является президент клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес. Территория поместья составляет 15 тысяч квадратных метров и включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и роскошный вид на море. 

    За несколько месяцев до этого ходили слухи, что немецкий гонщик готовится к переезду в США, где продолжит лечение в специализированной клинике. Однако в итоге было принято решение поместить Шумахера не в больничную палату, а в наиболее благоприятные условия. Считается, что Балеарские острова напомнят Михаэлю о счастливых годах, проведенных там с семьей, - когда-то Шумахеры часто проводили летний отпуск на Майорке. 

    Джерело: Hello!

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