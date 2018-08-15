Михаэль Шумахер с семьей переезжает на Майорку

Супруга Михаэля Коринн Шумахер приобрела виллу на острове Майорка стоимостью 35 миллионов долларов. Швейцарский журнал L'Illustré поместил на свою обложку недвижимость Шумахеров и рассказал подробности переезда.

«Я могу официально подтвердить, что Михаэль Шумахер переезжает к нам, и здесь уже все готово, чтобы принять его на должном уровне. Мы набрали больше медицинского персонала, усилена полицейская охрана поселка. Все проинформированы о прибытии знаменитого немецкого гонщика», - поделился мэр деревни, в которой расположен особняк Шумахеров.

Дом знаменитой семьи находится на северо-западе острова в закрытом от посторонних глаз районе Лас-Брисас. Бывшим владельцем особняка является президент клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес. Территория поместья составляет 15 тысяч квадратных метров и включает в себя два бассейна, вертолетную площадку и роскошный вид на море.

За несколько месяцев до этого ходили слухи, что немецкий гонщик готовится к переезду в США, где продолжит лечение в специализированной клинике. Однако в итоге было принято решение поместить Шумахера не в больничную палату, а в наиболее благоприятные условия. Считается, что Балеарские острова напомнят Михаэлю о счастливых годах, проведенных там с семьей, - когда-то Шумахеры часто проводили летний отпуск на Майорке.