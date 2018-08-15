Джерард Батлер спасает мир в трейлере фильма «Хантер Киллер»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появился дублированный трейлер нового боевика с Джерардом Батлером в главной роли – «Хантер Киллер»

Помимо Батлера в картине также можно увидеть оскаровского лауреата Гэри Олдмана и Коммона.

Сюжет картины Донована Марша расскажет об американском военно-морском подразделении, которое вступает в рискованную операцию по спасению мира совместно с субмариной «Хантер Киллер», которой управляет герой Батлера.

Премьера фильма запланирована на конец октября 2018 года.

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