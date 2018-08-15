Жестокий fashion-мир: Модель Louis Vuitton признали виновным в убийстве конкурента из зависти



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Кровавая расправа была зафиксирована камерами наблюдения

Модель Джорджа Коха, известного своим сотрудничеством с брендом Louis Vuitton, признали виновным в убийстве своего коллеги Гарри Узока из зависти к его успехам в моделинге, сообщает издание People. Конфликт между парнями разгорелся в соцсетях, после чего они решили выяснить отношения лично.

По словам свидетелей, проблемы между моделями начались после того, как Гарри Узока подписал контракт со знаменитым модельным агентством Premier Model Management, а затем снялся для журнала GQ и бренда Zara. Дошло до того, что Кох заявил, будто бы спал с девушкой Узока. Это и стало причиной личного выяснения отношений.

На встречу с соперником Кох взял с собой нож, якобы для самообороны. Его сопровождали два друга, один из которых был вооружен мачете. Камеры наблюдения зафиксировали, как парни гнались за Гарри до самого его дома, а после трижды ударили его ножом. Узока скончался на месте.

Rest in Paradise Young King pic.twitter.com/VUdMPpb5Vo — Jourdan Dunn (@missjourdandunn) 12 января 2018 г.

Незадолго до смерти Узока получил роль в кино и подружился с топ-моделью Джордан Данн. “Покойся в раю, молодой король”, – написала модель у себя в твиттере.

Джерело: Buro 24/7