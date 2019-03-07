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    Жизнь

    Миллиардер скончался во время операции по увеличению полового органа

    • Розсилка
    Миллиардер скончался во время операции по увеличению полового органа

    65-летний Эхуд Арье Ланиадо считался одним из крупнейших международных экспертов по оценке необработанных алмазов

    Кроме того, что Эхуд Арье Ланиадо интересовался всем, что связанно с драгоценными камнями, он был озабочен своей внешностью.

    По словам друга покойного любителя алмазов, Эхуд Арье Ланиадо сильно комплексовал из-за небольшого роста.

    «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», - цитирует мужчину и здание Daily Mail

    Видимо неудовлетворенность своей внешностью и стала причиной того, что миллиардер решил «подкорректировать» размер своего полового органа.

    65-летний миллиардер обратился в одну в элитную парижскую клинику, где ему сделали инъекцию в гениталии. После этого, у мужчины случился сердечный приступ.

    Медики сделали все возможное, что бы реанимировать пациента, но сердце алмазного миллионера остановилось.

    Стоит отметить, что Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также особняком в шикарном пригороде Бель-Эйр. По словам друзей. Эхуд Арье Ланиадо он любил роскошный образ жизни, вино Château Margaux и быть в обществе очаровательных моделей.

    Также стоит отметить, что Эхуд Арье Ланиадо продал в 2015 году самый дорогой в мире бриллиант под названием «Голубая Луна Жозефины» гонконгскому бизнесмену Джозефу Лау Луэну Хангу за $48,4 млн.

    Джерело: news.liga.net

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