«Мне тебя очень не хватает»: Гройсман показал архивное фото с мамой



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facebook / volodymyrgroysman

Мать Гройсмана ушла из жизни в 2000 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 12 мая, в День матери вспомнил о своей маме в соцсети и опубликовал их совместное фото.

Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, мама ... »- написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Мать Владимира Гройсмана Жанна Израилевна ушла из жизни в 2000 году в возрасте 50 лет, работала учительницей.

Отец - Борис Исаакович Гройсман 1946 года рождения, в советское время был мастером на Винницком радиоламповом заводе, с 1990 года - предприниматель. Депутат Винницкого горсовета трех созывов.