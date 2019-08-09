Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»



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Леди Гага и Брэдли Купер

Адвокат Гаги отреагировал на обвинения

Малоизвестный музыкант по имени Стив Ронсен заявил, что оскароносная песня «Shallow» из фильма «Звезда родилась» – плагиат его трека «Almost», вышедшего в 2012 году. Издание Page Six собщает, что Ронсен и его команда юристов готовят судебный иск против певицы с требованием выплатить «миллионы и миллионы долларов».

Адвокат Гаги уже отреагировал на выпад музыканта, ответив, что рассчитывать ему не на что.

«Мистер Ронсен вытается нажиться на успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и выиграет», – считает юрист певицы.

Стив Ронсен - Almost



Леди Гага - Shallow



