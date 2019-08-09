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    Жизнь

    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»

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    Леди Гага и Брэдли Купер - Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Леди Гага и Брэдли Купер

    Адвокат Гаги отреагировал на обвинения

    Малоизвестный музыкант по имени Стив Ронсен заявил, что оскароносная песня «Shallow» из фильма «Звезда родилась» – плагиат его трека «Almost», вышедшего в 2012 году. Издание Page Six собщает, что Ронсен и его команда юристов готовят судебный иск против певицы с требованием выплатить «миллионы и миллионы долларов».

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    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»
    Многомиллионный штраф и позор: Леди Гаге грозит иск за плагиат песни «Shallow»

    Адвокат Гаги уже отреагировал на выпад музыканта, ответив, что рассчитывать ему не на что.

    «Мистер Ронсен вытается нажиться на успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и выиграет», – считает юрист певицы.

    Стив Ронсен - Almost


    Леди Гага - Shallow

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